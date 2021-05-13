Após classificação antecipada, executivo do Água Santa projeta fase final do Paulistão Série A2

Crédito: Divulgação / Água Santa

O Água Santa garantiu, com três rodadas de antecedência, a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Com 29 pontos conquistados em 13 jogos disputados, o Netuno tem a segunda melhor campanha da competição. Responsável pelo futebol da equipe de Diadema, o executivo de futebol Júlio Rondinelli comemorou a classificação e acredita que isso prova que a equipe está no caminho certo para conquistar os objetivos.

> City vai sair da fila? Veja clubes de tradição sem título da Champions League- A concentração e o foco inicial sempre foi o de conquistar a classificação à próxima fase de forma antecipada. A campanha mostra que estamos no caminho certo e que o trabalho realizado por todos do clube vem produzindo frutos - comemorou Rondinelli.

Entretanto, o profissional alertou para as dificuldades, que são características do Paulistão Série A2, principalmente porque, em breve, começará a fase mata-mata. Rondinelli também projetou esta segunda fase e mostrou confiança no Água Santa.

- O grupo de atletas e a comissão técnica são experientes e todos sabem que precisamos nos preparar ainda melhor para o mata-mata. A A2 é uma competição dificílima e o nosso grupo tem demonstrado evolução jogo a jogo.

> Veja a tabela do Paulistão Série A2