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Após classificação antecipada, executivo do Água Santa projeta fase final do Paulistão Série A2

Júlio Rondinelli projetou a segunda fase do Campeonato Paulista Série A2, mas alertou para as dificuldades, que é uma característica da competição...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 12:09
Crédito: Divulgação / Água Santa
O Água Santa garantiu, com três rodadas de antecedência, a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Com 29 pontos conquistados em 13 jogos disputados, o Netuno tem a segunda melhor campanha da competição. Responsável pelo futebol da equipe de Diadema, o executivo de futebol Júlio Rondinelli comemorou a classificação e acredita que isso prova que a equipe está no caminho certo para conquistar os objetivos.
> City vai sair da fila? Veja clubes de tradição sem título da Champions League- A concentração e o foco inicial sempre foi o de conquistar a classificação à próxima fase de forma antecipada. A campanha mostra que estamos no caminho certo e que o trabalho realizado por todos do clube vem produzindo frutos - comemorou Rondinelli.
Entretanto, o profissional alertou para as dificuldades, que são características do Paulistão Série A2, principalmente porque, em breve, começará a fase mata-mata. Rondinelli também projetou esta segunda fase e mostrou confiança no Água Santa.
- O grupo de atletas e a comissão técnica são experientes e todos sabem que precisamos nos preparar ainda melhor para o mata-mata. A A2 é uma competição dificílima e o nosso grupo tem demonstrado evolução jogo a jogo.
> Veja a tabela do Paulistão Série A2
Com a segunda colocação garantida e sem chances de conquistar o primeiro lugar, o Água Santa ainda tem mais uma partida a realizar na primeira fase do Paulistão Série A2. O Netuno recebe a Portuguesa Santista, no estádio José Batista Pereira Fernandes, no próximo sábado, às 15h.

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