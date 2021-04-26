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futebol

Após clássico, Corinthians inicia preparação para pegar o Peñarol

Técnico Vagner Mancini comandou treino de cruzamento e finalizações, além de um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Titulares na Vila fizeram regenerativo...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 18:40

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 18:40
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após a vitória por 2 a 0 no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, e já iniciou a preparação para mais um duelo decisivo na temporada. Na próxima quinta, às 19h15, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Peñarol-URU pela segunda rodada da primeira fase da Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Os atletas que iniciaram a partida contra o Peixe realizaram apenas um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao gramado, entre eles os oito que foram poupados da viagem para a Baixada: Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Camacho, Luan, Otero e Jô, que devem jogar na quinta.
No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), a equipe de preparação física comandou o aquecimento e também um trabalho de força e potência com tração. Em seguida, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini preparou um treinamento de cruzamentos e finalizações. Por fim, houve uma atividade de posse de bola e ataque contra defesa em espaço reduzido.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.
Nesta terça-feira, novamente na parte da tarde, o Corinthians segue a preparação para o duelo com os uruguaios. Na primeira rodada, fora de casa, o Timão empatou em 0 a 0 com o River Plate-PAR e agora busca uma vitória para não se complicar no Grupo E, já que o Peñarol venceu sua primeira partida.

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