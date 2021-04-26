Após clássico, Corinthians inicia preparação para pegar o Peñarol

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após a vitória por 2 a 0 no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, e já iniciou a preparação para mais um duelo decisivo na temporada. Na próxima quinta, às 19h15, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Peñarol-URU pela segunda rodada da primeira fase da Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Os atletas que iniciaram a partida contra o Peixe realizaram apenas um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao gramado, entre eles os oito que foram poupados da viagem para a Baixada: Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Camacho, Luan, Otero e Jô, que devem jogar na quinta.

No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), a equipe de preparação física comandou o aquecimento e também um trabalho de força e potência com tração. Em seguida, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini preparou um treinamento de cruzamentos e finalizações. Por fim, houve uma atividade de posse de bola e ataque contra defesa em espaço reduzido.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.