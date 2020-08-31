Após cirurgia no joelho, Agüero treina com bola no Manchester City

Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo em junho, no reinício da Premier League, o atacante Sergio Agüero, do Manchester City, voltou a trabalhar com bola visando a próxima temporada. Em vídeo postado nas redes sociais, o argentino aparece treinando, mas ainda fazendo movimentos reduzidos.Agüero se lesionou no dia 22 de junho, na goleado do City por 5 a 0 sobre o Burnley. O jogador deixou o gramado após sofrer pênalti de Ben Mee e teve que ser substituído.