Após cirurgia no joelho, Agüero treina com bola no Manchester City

Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo em junho, no reinício da Premier League, o atacante Sergio Agüero, do Manchester City, voltou a trabalhar com bola visando a próxima temporada. Em vídeo postado nas redes sociais, o argentino aparece treinando, mas ainda fazendo movimentos reduzidos.Agüero se lesionou no dia 22 de junho, na goleado do City por 5 a 0 sobre o Burnley. O jogador deixou o gramado após sofrer pênalti de Ben Mee e teve que ser substituído.
Na mesma semana, o argentino viajou para Barcelona, onde foi operado pelo ortopedista Ramón Cugat, referência na medicina esportiva e que atende a jogadores do City sempre que necessário.
O camisa 10 do clube inglês perdeu o restante do Campeonato Inglês e não voltou a tempo da reta final da Liga dos Campeões, onde o City foi eliminado nas quartas de final para o Lyon.