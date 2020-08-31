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futebol

Após cirurgia no joelho, Agüero treina com bola no Manchester City

Jogador fez sua última partida no dia 22 de junho, pelo Campeonato Inglês, e perdeu reta final da temporada do Manchester City. Argentino tem mais uma temporada de contrato...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 19:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 19:16
Crédito: Reprodução
Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo em junho, no reinício da Premier League, o atacante Sergio Agüero, do Manchester City, voltou a trabalhar com bola visando a próxima temporada. Em vídeo postado nas redes sociais, o argentino aparece treinando, mas ainda fazendo movimentos reduzidos.Agüero se lesionou no dia 22 de junho, na goleado do City por 5 a 0 sobre o Burnley. O jogador deixou o gramado após sofrer pênalti de Ben Mee e teve que ser substituído.
Na mesma semana, o argentino viajou para Barcelona, onde foi operado pelo ortopedista Ramón Cugat, referência na medicina esportiva e que atende a jogadores do City sempre que necessário.
O camisa 10 do clube inglês perdeu o restante do Campeonato Inglês e não voltou a tempo da reta final da Liga dos Campeões, onde o City foi eliminado nas quartas de final para o Lyon.

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