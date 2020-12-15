Após cirurgia, Michel avança em recuperação

O volante Michel, do Grêmio, segue a recuperação da cirurgia no joelho esquerdo realizada em agosto. O jogador teve a confirmação da necessidade do procedimento cirúrgico em abril. Porém, devido a pandemia do coronavírus, o jogador teve que aguardar a redução dos números de casos no país para poder pleitear um leito e realizar o procedimento no inicio do segundo semestre.Com um pouco mais de quatro meses após a cirurgia, Michel segue o trabalho de fisioterapia e academia no CT do Grêmio. Mas, nos últimos dias iniciou a ida aos gramados com corridas em volta ao campo duas vezes por semana monitorado pelos fisioterapeutas do clube.