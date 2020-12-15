Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após cirurgia, Michel avança em recuperação

Depois realizar trabalhos na academia, o meio-campista já corre no gramado do CT Luiz Carvalho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 14:15

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:15

Crédito: Reprodução Instagram
O volante Michel, do Grêmio, segue a recuperação da cirurgia no joelho esquerdo realizada em agosto. O jogador teve a confirmação da necessidade do procedimento cirúrgico em abril. Porém, devido a pandemia do coronavírus, o jogador teve que aguardar a redução dos números de casos no país para poder pleitear um leito e realizar o procedimento no inicio do segundo semestre.Com um pouco mais de quatro meses após a cirurgia, Michel segue o trabalho de fisioterapia e academia no CT do Grêmio. Mas, nos últimos dias iniciou a ida aos gramados com corridas em volta ao campo duas vezes por semana monitorado pelos fisioterapeutas do clube.
Com contrato até o fim de 2022 existe a expectativa de o jogador ser aproveitado no Campeonato Gaúcho do ano que vem, que começará no fim de fevereiro, logo após o fim do Campeonato Brasileiro. O volante tem 114 jogos com a camisa Tricolor e participou dos títulos da Libertadores (2017), Campeonato Gaúcho (2018/2019), RecopaSul-Americana (2018) e Recopa Gaúcha (2019).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados