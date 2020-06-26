Após cirurgia, Gabriel Martinelli está fora do restante da temporada

Crédito: Gabriel Martinelli disputou 26 partidas e marcou 10 gols em sua primeira temporada na Europa.(DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Na manhã desta sexta, o Arsenal confirmou nas redes sociais, que Gabriel Martinelli passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e não jogará no restante da temporada. O atacante brasileiro sentiu um desconforto no treino da última segunda-feira e teve que realizar uma intervenção cirúrgica para reparar um problema na cartilagem.

Durante a semana, o site britânico 'The Athletic' já havia antecipado a informação sobre a lesão do jovem, de 19 anos, que sentiu um incômodo, mas deu sequência aos treinamentos. No entanto, os exames constataram a lesão e o jogador ficará de fora dos gramados até a próxima temporada 2020/21.

- Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Infelizmente, essa lesão me tirou do restante da temporada, mas faz parte da profissão. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso e agora é focar na recuperação para, quando voltar, manter o nível de atuação que vinha tendo - disse o brasileiro, por meio de sua assessoria.Gutted for you, Gabi.

But we know you'll be back stronger ❤️ pic.twitter.com/0w6IqleaFc— Arsenal (@Arsenal) June 26, 2020 Desde que assinou com o Arsenal, o ex-jogador do Ituano disputou 26 partidas e marcou 10 gols em sua primeira temporada na Europa. Ele tem demonstrado ser um das joias brasileiras com muito futuro, velocidade e talento. Desde o retorno da Premier League após três meses de interrupção por causa da pandemia, Martinelli foi o quarto jogador a se lesionar pelo Arsenal.