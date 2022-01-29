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Após cinco meses fora dos gramados, Lucas Lovat se destaca em amistoso contra o Spartak Moscow

Lateral ajuda Slovan Bratislava a empatar depois de estar inferiorizado no placar
...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 19:23
Era apenas uma partida amistosa. Porém, o compromisso entre Slovan Bratislava e Spartak Moscow significava muito para Lucas Lovat. Um dos destaques da equipe eslovaca, o lateral-esquerdo retornou aos gramados após cinco meses de ausência por conta de um problema no quinto metatarso.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano
O brasileiro teve que passar por duas cirurgias e realizou um forte trabalho de fisioterapia. E o jogador mostrou que está recuperado. Após sua equipe estar perdendo por 2 a 0, o treinador colocou o lateral-esquerdo que mudou o rumo da partida e ajudou a sua equipe a sair do gramado com o empate em 2 a 2.
Ciente que o resultado é o menos importante neste momento, Lovat celebrou o retorno aos gramados e aproveitou a oportunidade para agradecer a todos que estiveram ao seu lado durante o período mais difícil de sua carreira.
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- Foi um momento muito difícil para mim. Não costumo me machucar e esse foi mais um obstáculo que tive que superar. Felizmente contei com o apoio de muitas pessoas que me ajudaram e dos meus familiares e principalmente minha namorada que sempre esteve ao meu lado no momento de dificuldade. É claro que foi apenas um amistoso e não acrescenta muito em termos de competitividade, mas fico muito feliz por voltar e ajudar os meus companheiros - disse.
O Slovan Bratislava se prepara para o retorno do Campeonato Eslovaco, diante do FK Senica, no próximo dia 12. Atual campeão, a equipe do brasileiro lidera a competição, com 46 pontos. O Spartak Trnava é o segundo, com 42.
Crédito: LucasLovatéumdosdestaquesdoSlovanBratislava(Foto:Divulgação

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