Após cinco meses fora dos gramados, Lucas Lovat se destaca em amistoso contra o Spartak Moscow

Era apenas uma partida amistosa. Porém, o compromisso entre Slovan Bratislava e Spartak Moscow significava muito para Lucas Lovat. Um dos destaques da equipe eslovaca, o lateral-esquerdo retornou aos gramados após cinco meses de ausência por conta de um problema no quinto metatarso.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano

O brasileiro teve que passar por duas cirurgias e realizou um forte trabalho de fisioterapia. E o jogador mostrou que está recuperado. Após sua equipe estar perdendo por 2 a 0, o treinador colocou o lateral-esquerdo que mudou o rumo da partida e ajudou a sua equipe a sair do gramado com o empate em 2 a 2.

Ciente que o resultado é o menos importante neste momento, Lovat celebrou o retorno aos gramados e aproveitou a oportunidade para agradecer a todos que estiveram ao seu lado durante o período mais difícil de sua carreira.

+ Vlahovic é anunciado pela Juventus e assina por quatro temporadas

- Foi um momento muito difícil para mim. Não costumo me machucar e esse foi mais um obstáculo que tive que superar. Felizmente contei com o apoio de muitas pessoas que me ajudaram e dos meus familiares e principalmente minha namorada que sempre esteve ao meu lado no momento de dificuldade. É claro que foi apenas um amistoso e não acrescenta muito em termos de competitividade, mas fico muito feliz por voltar e ajudar os meus companheiros - disse.

O Slovan Bratislava se prepara para o retorno do Campeonato Eslovaco, diante do FK Senica, no próximo dia 12. Atual campeão, a equipe do brasileiro lidera a competição, com 46 pontos. O Spartak Trnava é o segundo, com 42.