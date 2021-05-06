Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após cinco anos no Bahia, Anderson projeta novos desafios na carreira

Goleiro defendeu as cores do Tricolor Baiano e vive expectativa de seguir novos caminhos...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 20:05
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
O goleiro Anderson defendeu as cores do Bahia desde 2016, quando chegou ao clube e permaneceu por cinco temporadas. O atleta acumula passagens por diversos clubes do futebol paulista, como Novorizontino, Portuguesa, Ituano, entre outros.TABELA> Veja classificação e simulador do Baianão-2021 clicando aqui
GALERIA> Estudo mostra os clubes com as maiores dívidas do Brasil; confira
Hoje sem clube, o arqueiro mantém a forma por meio de treinamentos específicos para a posição na sua cidade-natal, Chapecó. Anderson projetou a expectativa em estar de volta à rotina de clube.
- Saudades de sentir sentir aquela adrenalina de novo, aquele frio na barriga. Estou fazendo treinamentos de goleiro com um preparador, associado à academia, para manter a forma e estar preparado para um novo desafio.
Anderson acumulou títulos na época em que defendeu o Bahia, entre eles três campeonatos estaduais e uma Copa do Nordeste. Foi uma trajetória de 2016 até o início de 2021.
Ele relembrou o momento no importante clube do futebol brasileiro.
- Foi bom, todo ano que passou fomos campeões. Tive a chance de fazer grandes partidas e fiz grandes amigos também. Foi maravilhoso, um momento único na carreira. Mas vida que segue, agora é continuar trabalhando e ter tranquilidade para tudo voltar pro lugar - finalizou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados