Após cinco anos no Bahia, Anderson projeta novos desafios na carreira

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

O goleiro Anderson defendeu as cores do Bahia desde 2016, quando chegou ao clube e permaneceu por cinco temporadas. O atleta acumula passagens por diversos clubes do futebol paulista, como Novorizontino, Portuguesa, Ituano, entre outros.TABELA> Veja classificação e simulador do Baianão-2021 clicando aqui

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Hoje sem clube, o arqueiro mantém a forma por meio de treinamentos específicos para a posição na sua cidade-natal, Chapecó. Anderson projetou a expectativa em estar de volta à rotina de clube.

- Saudades de sentir sentir aquela adrenalina de novo, aquele frio na barriga. Estou fazendo treinamentos de goleiro com um preparador, associado à academia, para manter a forma e estar preparado para um novo desafio.

Anderson acumulou títulos na época em que defendeu o Bahia, entre eles três campeonatos estaduais e uma Copa do Nordeste. Foi uma trajetória de 2016 até o início de 2021.

Ele relembrou o momento no importante clube do futebol brasileiro.