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Após chegarem ao Brasil, Matheus Peixoto e Maílton falam sobre futuro no futebol brasileiro

Brasileiros chegaram ao país natal na noite desta segunda-feira (07) após voo direto da Turquia, onde estavam com o resto do elenco do Metalist Kharkiv...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 08:10

Publicado em 08 de Março de 2022 às 08:10

Após retornarem ao Brasil na noite desta segunda-feira(07), por volta das 22h50, Matheus Peixoto e Maílton, jogadores que pertencem ao Metalist Kharkiv, da Ucrânia, devem definir os seus futuros no futebol brasileiro em breve, já que o campeonato ucraniano está suspenso por conta da guerra.
Com passagens por Juventude e Ponte Preta, o atacante Matheus Peixoto já atraiu alguns interessados e comentou sobre um possível novo clube.- Tenho falado com o meu empresário, pois até então não tinha uma situação definida no clube, se iam esperar o campeonato voltar ou se emprestava até junho, mas parece que vai ser até dezembro para fechar o ano no Brasil. Nessa semana eles decidiram nos emprestar para o futebol brasileiro ou outro lugar a nosso critério - comentou Matheus sobre a situação no clube da Ucrânia.
Matheus afirmou que já sabe de algumas propostas que recebeu e outros clubes interessados, que devem apresentar uma proposta oficial em breve para contar com o jogador neste período de empréstimo até dezembro.
- Estamos chegando hoje no Brasil e meu empresário já me passou que tem muitos clubes interessados e alguns já fizeram proposta e outros estavam eu retornar ao Brasil. Agora vou primeiro rever a minha família e então sentar com ele para decidir o futuro - disse.
Outro que também está aberto para decidir o seu próximo destino é Maílton, que pertence ao Atlético-MG e tem contrato de empréstimo com o Metalist com opção de compra obrigatória caso o clube subisse de divisão na liga.
- Amanhã eu estou indo para Belo Horizonte para terminar o tratamento que vinha fazendo e depois decidir junto com os meus empresários, pois o Atlético-MG é detentor do meu passe - lembrou.O lateral-direito não fechou as portas para um retorno ao Metalist quando a invasão russa terminar e a situação se normalizar no cenário geral da Ucrânia.
- (Um retorno) não está descartado, até porque eu tenho contrato e vamos ver como vai ficar essa situação, esperando que fique bem o mais rápido possível e ficar em oração pelo povo ucraniano que nos recepcionou muito bem.
Crédito: MatheusPeixoto,MailtonePaulinhoBoianachegadaaoBraisl(Foto:AndréUdlis/LANCE!

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