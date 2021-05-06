Após chegar à quinta final de Liga Europa, Unai Emery comemora vaga: 'Eliminamos um dos favoritos'

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Depois de conquistar a classificação para a final da Liga Europa, o técnico Unai Emery, do Villarreal, celebrou a vaga do Submarino Amarelo e disse que sua equipe eliminou um dos favoritos ao título. O comandante espanhol, que tem três títulos do torneio, chegou em sua quinta final.

+ Veja a tabela da Liga Europa- Jogamos muito bem as eliminatórias anteriores contra times difíceis e tivemos que vencer um dos favoritos para estar na final. E se quisermos ser campeões, teremos que vencer o Manchester United. Tivemos um duelo muito sério, no primeiro jogo estivemos bem melhores nos primeiros 45 minutos com 2 a 0, mas no final eles marcaram um gol que deixou muito alerta para este hoje.

- Hoje também estávamos muito sérios, sabendo que haveria momentos em que teríamos que sofrer, que eles teriam alguma chance. Então não chegamos com clareza, mas chegamos vezes suficientes para ter marcado um gol e ter menos tensão. Sabemos sofrer para conseguir a classificação - disse Emery.

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O treinador basco também comentou sobre o fato do Villarreal impedir uma hegemonia inglesas, já que o Manchester United será o rival na final e que Manchester City e Chelsea decidirão a Champions League.