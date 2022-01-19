Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após chegada de reforços, São Paulo adota 'calma' no mercado

Tricolor anunciou cinco jogadores para a próxima temporada e agora não tem pressa para contratar mais peças. Clube só irá avançar em outra negociação caso seja oportunidade...
LanceNet

Publicado em 

19 jan 2022 às 06:00

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 06:00

O São Paulo trouxe cinco caras novas para o elenco que disputará a temporada de 2022. Foram contratados o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, os meio-campistas Alisson e Patrick e o meia-atacante Nikão. Com isso, o Tricolor agora adota calma no mercado da bola. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
Segundo apurado pelo LANCE!, a diretoria são-paulina só avançará em negociações caso seja uma boa oportunidade de mercado para o clube. Após as negociações com Soteldo e Douglas Costa serem encerradas, o São Paulo deu uma 'acalmada' no mercado da bola.
O técnico Rogério Ceni tem como principal desejo um atacante de velocidade pelas pontas, o que ainda não foi acertado pela diretoria do Tricolor. O clube segue de olho no mercado, mas não pretende realizar loucuras financeiras que comprometam o fluxo de caixa da equipe. Além das contratações, o São Paulo deve definir nas próximas semanas algumas saídas de jogadores que não fazem parte dos planos para 2022. Pablo e Vitor Bueno negociam rescisões de contrato e podem sair da equipe.
Crédito: São Paulo adota posição conservadora no mercado da bola depois de contratar cinco jogadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados