Após chegada de reforços, São Paulo adota 'calma' no mercado

O São Paulo trouxe cinco caras novas para o elenco que disputará a temporada de 2022. Foram contratados o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, os meio-campistas Alisson e Patrick e o meia-atacante Nikão. Com isso, o Tricolor agora adota calma no mercado da bola.
Segundo apurado pelo LANCE!, a diretoria são-paulina só avançará em negociações caso seja uma boa oportunidade de mercado para o clube. Após as negociações com Soteldo e Douglas Costa serem encerradas, o São Paulo deu uma 'acalmada' no mercado da bola.
O técnico Rogério Ceni tem como principal desejo um atacante de velocidade pelas pontas, o que ainda não foi acertado pela diretoria do Tricolor. O clube segue de olho no mercado, mas não pretende realizar loucuras financeiras que comprometam o fluxo de caixa da equipe. Além das contratações, o São Paulo deve definir nas próximas semanas algumas saídas de jogadores que não fazem parte dos planos para 2022. Pablo e Vitor Bueno negociam rescisões de contrato e podem sair da equipe.