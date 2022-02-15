Após chances no Brasileiro, Juan não foi utilizado no São Paulo em 2022

O atacante Juan é um dos jogadores que a torcida do São Paulo tem mais empolgação. No entanto, apesar de chances no último Campeonato Brasileiro, o jovem de 19 anos ainda não jogou neste ano, em que o Tricolor vem fazendo rodízio em diversas posições no Paulistão. Uma das possíveis razões para a 'perda de espaço' de Juan foi a sua pré-temporada. O jogador testou positivo para Covid-19 no dia 17 de janeiro e só retornou ás atividades no dia 24, ou seja, uma semana depois. Isso fez com que ele perdesse trabalhos importantes com o restante do elenco.