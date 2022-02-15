Após chances no Brasileiro, Juan não foi utilizado no São Paulo em 2022

O atacante Juan é um dos jogadores que a torcida do São Paulo tem mais empolgação. No entanto, apesar de chances no último Campeonato Brasileiro, o jovem de 19 anos ainda não jogou neste ano, em que o Tricolor vem fazendo rodízio em diversas posições no Paulistão. Uma das possíveis razões para a 'perda de espaço' de Juan foi a sua pré-temporada. O jogador testou positivo para Covid-19 no dia 17 de janeiro e só retornou ás atividades no dia 24, ou seja, uma semana depois. Isso fez com que ele perdesse trabalhos importantes com o restante do elenco.
Juan já foi utilizado por Rogério Ceni em quatro oportunidades, contra Sport (2 a 0), Grêmio (0 a 3), Juventude (3 a 1) e América-MG (0 a 2). Sua estreia no profissional foi ainda com Hernán Crespo, no empate por 1 a 1 diante do Juventude, em agosto do ano passado. Com Ceni no comando, Juan soma 93 minutos, ou seja, mais de um jogo inteiro. No entanto, nesta temporada, ele viu jovens revelados na base e que disputaram a última Copinha atuarem no estadual, como o volante Pablo e o atacante Caio, 'concorrente' da posição.
Juan deve ser relacionado para o duelo diante da Inter de Limeira, nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.