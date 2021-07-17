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Após caso de racismo, Seleção Alemã abandona amistoso preparatório para as Olimpíadas

Zagueiro alemão Jordan Torunarigha foi racialmente ofendido por um jogador ainda não identificado de Honduras...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 15:28
Crédito: Twitter / Alemanha
Neste sábado, a Seleção Olímpica da Alemanha abandonou um amistoso contra Honduras após o zagueiro alemão Jordan Torunarigha ser racialmente ofendido por um jogador ainda não identificado dos adversários. A partida terminou com o placar em 1 a 1.
Veja os grupos das OlimpíadasSegundo o jornal 'Marca', da Espanha, o defensor do Hertha Berlin, Jordan Torunarigha, foi vítima de ofensas raciais por parte de um jogador da Seleção de Honduras. O treinador da Alemanha, Stefan Kuntz, comentou sobre o caso de racismo.
- Quando um de nossos jogadores recebe insultos racistas, continuar jogando não é uma opção. Jordan (Torunarigha) ficou terrivelmente chateado porque disse que foi insultado repetidamente de forma racista: isso viola nossos valores, não podemos tolerar isso - disse Stefan Kuntz, treinador da Alemanha.
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Pelo lado de Honduras, não houve uma medida imposta para o jogador que ofendeu racialmente Jordan Torunarigha, mas sim uma defesa por parte da Federação ao dizer que o caso deste sábado foi apenas 'um mal-entendido no campo de jogo'.
- A Federação de Honduras sobre o assunto expressa que a situação se deve a um mal-entendido no campo de jogo - publicou a Federação em sua conta no Twitter.
A Alemanha está no grupo do Brasil nestes Jogos Olímpicos, e enfrenta a Seleção Canarinho já na estreia da competição, que ocorre nesta quinta-feira, dia 22, às 8:30h (de Brasília) em Yokohama.

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