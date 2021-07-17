Após caso de racismo, Seleção Alemã abandona amistoso preparatório para as Olimpíadas

Crédito: Twitter / Alemanha

Neste sábado, a Seleção Olímpica da Alemanha abandonou um amistoso contra Honduras após o zagueiro alemão Jordan Torunarigha ser racialmente ofendido por um jogador ainda não identificado dos adversários. A partida terminou com o placar em 1 a 1.

Veja os grupos das OlimpíadasSegundo o jornal 'Marca', da Espanha, o defensor do Hertha Berlin, Jordan Torunarigha, foi vítima de ofensas raciais por parte de um jogador da Seleção de Honduras. O treinador da Alemanha, Stefan Kuntz, comentou sobre o caso de racismo.

- Quando um de nossos jogadores recebe insultos racistas, continuar jogando não é uma opção. Jordan (Torunarigha) ficou terrivelmente chateado porque disse que foi insultado repetidamente de forma racista: isso viola nossos valores, não podemos tolerar isso - disse Stefan Kuntz, treinador da Alemanha.

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Pelo lado de Honduras, não houve uma medida imposta para o jogador que ofendeu racialmente Jordan Torunarigha, mas sim uma defesa por parte da Federação ao dizer que o caso deste sábado foi apenas 'um mal-entendido no campo de jogo'.

- A Federação de Honduras sobre o assunto expressa que a situação se deve a um mal-entendido no campo de jogo - publicou a Federação em sua conta no Twitter.