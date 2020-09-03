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futebol

Após carreira no futebol suíço, brasileiro acerta com clube da China

O atacante Mychell Chagas, que atuou por mais de um década na Suíça, acertou contrato de dois anos com o Nantong Zhiyun, da China. Ele se diz muito feliz com o novo desafio...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 12:44

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 12:44
Crédito: Divulgação
O atacante Mychell Chagas está de casa nova. O brasileiro, que é natural de Recife e fez carreira no futebol suíço, foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Nantong Zhiyun, que está na Segunda Divisão da China. O vínculo com o novo clube tem validade por dois anos.
- Estou muito feliz com essa oportunidade. Sempre tive como objetivo atuar fora do futebol suíço, que foi onde fiz minha carreira. Então essa proposta de atuar no futebol chinês foi muito interessante. Estou ansioso, pois é um campeonato que tem como pontos forte a velocidade das partidas e a parte tática. Espero conseguir me adaptar muito bem e fazer o que melhor sei: gols.
Os números de Mychell com a camisa do Grasshopper, seu agora ex-clube, foram fundamentais para chamar a atenção do mercado, principalmente na China. Foram dez gols em 11 partidas pela Challenge League.
- A negociação foi rápida. Os chineses, desde o primeiro momento, se mostraram propensos a levar o Mychell e não mediram esforços para tal. Ainda tínhamos duas propostas do futebol suíço, mas analisamos com calma e optamos pela China. O fato de ser uma boa chance do jogador atuar pela primeira vez fora do país foi um fator interessante - declarou o empresário do atleta, Roberto de Almeida.

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