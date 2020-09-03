Após carreira no futebol suíço, brasileiro acerta com clube da China

Crédito: Divulgação

O atacante Mychell Chagas está de casa nova. O brasileiro, que é natural de Recife e fez carreira no futebol suíço, foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Nantong Zhiyun, que está na Segunda Divisão da China. O vínculo com o novo clube tem validade por dois anos.

- Estou muito feliz com essa oportunidade. Sempre tive como objetivo atuar fora do futebol suíço, que foi onde fiz minha carreira. Então essa proposta de atuar no futebol chinês foi muito interessante. Estou ansioso, pois é um campeonato que tem como pontos forte a velocidade das partidas e a parte tática. Espero conseguir me adaptar muito bem e fazer o que melhor sei: gols.

Os números de Mychell com a camisa do Grasshopper, seu agora ex-clube, foram fundamentais para chamar a atenção do mercado, principalmente na China. Foram dez gols em 11 partidas pela Challenge League.