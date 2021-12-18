Após campanha histórica pela Ferroviária, Caio Vinicius foca na Copinha: 'Mostrar a força do clube'

A equipe sub-20 da Ferroviária terminou 2021 com um feito histórico. Pela primeira vez, os juniores da AFE conseguiram ficar entre os quatro melhores do Campeonato Paulista da categoria. A Locomotiva se despediu do torneio na última quarta-feira (15), após derrota nos pênaltis para o Palmeiras por 4 a 3 (1 a 1, no tempo normal).Quem participou da campanha vitoriosa foi o volante Caio Vinicius, de 17 anos. Um dos atletas mais jovens no sub-20 da Ferroviária, ele ainda defendeu o time sub-17, que também foi semifinalista no estadual da sua categoria.

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- Gostaria de parabenizar todo o grupo pela luta. Fizemos dois jogos muito parelhos nas semifinais, mas acabamos eliminados nos pênaltis. Assim como foi no sub-17, deixo a competição de cabeça erguida, muito feliz pela campanha - destacou o atleta, que com o bom desempenho apresentado, despertou o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro.

Passado o Paulistão Sub-20, Caio Vinicius foca as atenções no seu próximo desafio pela Ferroviária: a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Maior torneio de base do futebol brasileiro, a Copinha será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro.

- Vamos ter mais uma grande oportunidade para mostrar a força do clube. O nosso time vem de um bom momento e esperamos seguir fazendo grandes jogos, agora na Copinha. As expectativas são as melhores possíveis - concluiu o volante, que tem na versatilidade uma de suas características, e também atua mais avançado no meio-campo

Presente no grupo 8 da Copa São Paulo, a Ferroviária vai enfrentar Santos-SP, Rondoniense-RO e Operário-PR na primeira fase. Os jogos da chave serão disputados em Araraquara.