Após campanha da torcida, São Paulo jogará ida da final da Copa do Brasil sub-17 no Morumbi

A campanha da torcida do São Paulo usando a #DecisãoÉnoMorumbi surtiu efeito. A CBF divulgou as datas e horários das finais da Copa do Brasil sub-17 entre o Tricolor e o Flamengo, com a partida de ida sendo disputada no Morumbi no dia nove de novembro, às 19h. O movimento dos torcedores surgiu logo após a classificação do São Paulo à final do mata-mata nacional. Eles pediam para que a decisão fosse no Morumbi, não em Cotia, como é de praxe. Há a expectativa para a liberação do público, mas ainda não tem informações sobre ingressos, como preços e onde comprar.
Atual campeão da competição, o sub-17 do São Paulo passou por Grêmio Santo Antônio-MS, Jacuipense-MS, Fluminense e Atlético-MG. Pela boa campanha, o torcedor vinha pedindo nas redes sociais para que a equipe da base pudesse jogar no Morumbi e receber público para apoiar os meninos para a conquista do bicampeonato.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!A volta da final está marcada para o dia 15 de novembro, no Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda-RJ.