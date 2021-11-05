Após campanha da torcida, São Paulo jogará ida da final da Copa do Brasil sub-17 no Morumbi

A campanha da torcida do São Paulo usando a #DecisãoÉnoMorumbi surtiu efeito. A CBF divulgou as datas e horários das finais da Copa do Brasil sub-17 entre o Tricolor e o Flamengo, com a partida de ida sendo disputada no Morumbi no dia nove de novembro, às 19h. O movimento dos torcedores surgiu logo após a classificação do São Paulo à final do mata-mata nacional. Eles pediam para que a decisão fosse no Morumbi, não em Cotia, como é de praxe. Há a expectativa para a liberação do público, mas ainda não tem informações sobre ingressos, como preços e onde comprar.