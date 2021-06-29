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Após cair na Eurocopa, Frank De Boer não é mais técnico da Holanda

Técnico assumiu comando da equipe em 2020 após a saída de Ronald Koeman para o Barcelona. Seleção foi eliminada nas oitavas de final da Euro para a República Tcheca...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 12:01

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 12:01

Crédito: Anúncio de saída de Frank De Boer aconteceu nesta terça-feira (ATTILA KISBENEDEK / POOL / AFP
Frank De Boer não é mais técnico da Holanda. Após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Eurocopa para a República Tcheca, o comandante se reuniu com seu empresário e dirigentes da KNVB (Federação Holandesa) e todas as partes decidiram pelo fim do trabalho.- Decidi não continuar como técnico da seleção. O objetivo não foi alcançado. Quando fui chamado para ser o treinador da Holanda, pensei que seria uma honra e um desafio, mas também estava ciente da pressão que viria sobre mim. Essa pressão só está aumentando e não é saudável para mim nem para o elenco que busca uma vaga para a Copa do Mundo - disse o ex-comandante.
> Veja a tabela da Eurocopa
Nico-Jan Hoogma, diretor da Holanda, afirmou que irá começar a buscar um novo nome para dirigir o elenco, pois em setembro haverá jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Qatar.
- O objetivo de chegar às quartas de final não foi alcançado. Apostávamos em uma melhor Eurocopa, mas não deu certo. Um sucessor deve ser encontrado por mim após uma consulta interna. No dia 1º de setembro teremos jogo importante contra a Noruega pelas Eliminatórias.
Frank De Boer assumiu o comando da Holanda em 2020 após a saída de Ronald Koeman para o Barcelona. Nas Eliminatórias, a equipe fez três partidas e conquistou duas vitórias, mas perdeu na estreia para a Turquia. Na Nations League, o elenco também foi eliminado na fase de grupos.

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