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Após brilhar nos últimos jogos pelo São Paulo, Gabriel Sara é elogiado por Ceni

Depois do Tricolor consagrar mais uma vitória no Paulistão 2022, treinador da equipe elogiou bastante o autor do primeiro gol do time na partida de hoje...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 23:32

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2022 às 23:32
O São Paulo venceu o seu segundo jogo seguido, no duelo contra a Ponte Preta, neste domingo (13), em Campinas, pelo Paulistão. Mesmo depois de passar por sufoco com a Macaca, o Tricolor conseguiu se recuperar no final do segundo tempo com dois gols, sendo um deles, de Gabriel Sara.O bom desempenho da cria de Cotia na equipe foi muito elogiado por Ceni, durante a coletiva de imprensa pós-jogo. De acordo com as palavras do técnico, Gabriel Sara apresenta um estilo de jogo "que gira como o do futebol europeu". O atleta foi escalado, até agora, em todas as partidas disputadas pelo Tricolor.- Sara é um cara que joga 120 metros por minuto. Um cara que gira de acordo com o futebol europeu. Ele joga muito em um padrão de força física, de entrega, de vontade - disse.Além de Sara, Rogério Ceni citou o trabalho conjunto que o jogador exerce com Alisson, um dos reforços que mais tem se destacado no elenco. O treinador destacou que os dois sempre correspondem as necessidades que são impostas a cada partida.​+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosTendo sido escalados em todas as rodadas dessa temporada, Ceni afirmou que dará alguns jogos de "descanso" para os atletas, já que ele vem adotando um sistema de rodízio entre os jogadores, pensando em evitar desgastes e lesões.- Ele e o Alisson são jogadores que, com a necessidade que se impõe, eles vem correspondendo com relação a isso. Mas também, precisam descansar um jogo ai. Ou ele ou Alisson, talvez tirar um em cada jogo, porque são os jogadores com mais minutos jogados, acredito eu. Entendo as pessoas, as críticas, mas presta atenção ao que esse menino se entrega no jogo. O talento não se sobrepõe ao desejo de vencer, a doação. Ele é um objetivo que você coloca em um cara que tem espírito de luta. Se ele tem talento e espírito de competitividade, ajuda. Só o talento, puro, sem se entregar, ajudar... Ai não, não adianta - explicou.Voltando a falar de Gabriel Sara, o técnico comentou sobre algumas críticas que o atleta recebe da torcida. Conforme suas palavras, ele considera que o torcedor tem que entender o jogador e enxergar como ele se entrega para o jogo.- Entendo as pessoas, as críticas, mas presta atenção ao que esse menino se entrega no jogo. O talento não se sobrepõe ao desejo de vencer, a doação. Ele é um objetivo que você coloca em um cara que tem espírito de luta. Se ele tem talento e espírito de competitividade, ajuda. Só o talento, puro, sem se entregar, ajudar... Ai não, não adianta - disse.Até agora, Gabriel Sara disputou todas as cinco rodadas da temporada 2022, tendo jogado uma média de 88 minutos por jogo e marcado um gol até agora, sendo ele, neste duelo contra a Ponte Preta.
Crédito: RogérioCenielogiatrabalhodeGabrielSara(Foto:AnuarSayed/Saopaulofc.net

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