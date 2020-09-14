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Após brilhar em vitória, Danilo deseja ser um dos destaques do futebol holandês na temporada

Atacante brasileiro anotou um gol no triunfo do Twente por 2 a 0 contra o Fortuna Sittard...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 19:04
Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador
Emprestado pelo Ajax ao Twente por uma temporada, o atacante Danilo destacou-se na abertura da Liga Holandesa no último sábado. O jogador teve boa atuação na partida contra o Fortuna Sittard e marcou o segundo gol de sua equipe na vitória por 2 a 0. Feliz com a boa estreia, Danilo falou sobre o primeiro jogo oficial pelo novo clube.
- Estou muito feliz pelo resultado, em primeiro lugar e também pelo grande jogo que fiz. A expectativa para a sequência do campeonato é a melhor possível. Essa temporada tem muita importância na minha carreira. Desejo, ao final dela, ser um dos principais nomes do futebol holandês - declarou.
Na segunda rodada da Eredivisie, o time de Danilo visitará o tradicional Feyenoord, que também começou vencendo na competição. Para o camisa 9 do Twente, enfrentar o clube 15 vezes campeão nacional fora de casa requer cuidado, mas a postura de seu time não deverá ser muito distinta da apresentada na estreia.
- Jogamos bem e alcançamos uma vitória segura. Atuar no estádio do adversário sempre influencia um pouco, mas se conseguirmos impor nosso estilo de jogar, teremos boas chances de vencer mais uma vez - definiu.

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