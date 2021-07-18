Após breve recuperação, São Paulo volta a perder no Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Após um começo muito ruim no Brasileirão, o São Paulo conseguiu somar duas vitórias consecutivas contra o Internacional e contra o Bahia. Neste sábado (17), porém, o time voltou a perder no campeonato, ao ser derrotado por 1 a 0 para o Fortaleza, no Morumbi, pela 12ª rodada. Em meio a uma breve recuperação na tabela, o time se manteve na 14ª posição, podendo ser ultrapassado.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A primeira vitória do São Paulo no Brasileirão demorou para acontecer. Após ser campeão paulista, o time ficou sem vencer nas primeiras nove rodadas do campeonato, acumulando cinco empates e quatro derrotas.

Ao final da nona rodada, o time ocupava a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, com cinco pontos somados.

Com as vitórias diante do Internacional, por 2 a 0, e do Bahia, por 1 a 0, o time subiu três posições na tabela, e, com 11 pontos conquistados, assumiu a 14ª colocação no Brasileirão, saindo da zona de rebaixamento.

Na décima rodada do campeonato, após perder para o Fortaleza, o time seguiu na 14ª posição, mas ainda aguarda resultados de outros jogos, pois podem ser ultrapassados ainda nesta rodada.

Neste domingo (18), o Internacional e o América MG jogam contra o Juventude e o Sport, respectivamente, e, caso vençam, ultrapassarão o Tricolor. Na 15ª posição, o time de Porto Alegre tem 11 pontos somados, estando atrás do São Paulo apenas pelo saldo de gols. Já o América, 16º colocado, tem nove pontos, e caso vença, passa o Tricolor em número de pontos.