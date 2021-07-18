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futebol

Após breve recuperação, São Paulo volta a perder no Brasileirão

O Tricolor está, atualmente, na 14ª posição do campeonato, mas pode ser ultrapassado ainda nessa rodada, dependendo de outros resultados...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Após um começo muito ruim no Brasileirão, o São Paulo conseguiu somar duas vitórias consecutivas contra o Internacional e contra o Bahia. Neste sábado (17), porém, o time voltou a perder no campeonato, ao ser derrotado por 1 a 0 para o Fortaleza, no Morumbi, pela 12ª rodada. Em meio a uma breve recuperação na tabela, o time se manteve na 14ª posição, podendo ser ultrapassado.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A primeira vitória do São Paulo no Brasileirão demorou para acontecer. Após ser campeão paulista, o time ficou sem vencer nas primeiras nove rodadas do campeonato, acumulando cinco empates e quatro derrotas.
Ao final da nona rodada, o time ocupava a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, com cinco pontos somados.
Com as vitórias diante do Internacional, por 2 a 0, e do Bahia, por 1 a 0, o time subiu três posições na tabela, e, com 11 pontos conquistados, assumiu a 14ª colocação no Brasileirão, saindo da zona de rebaixamento.
Na décima rodada do campeonato, após perder para o Fortaleza, o time seguiu na 14ª posição, mas ainda aguarda resultados de outros jogos, pois podem ser ultrapassados ainda nesta rodada.
Neste domingo (18), o Internacional e o América MG jogam contra o Juventude e o Sport, respectivamente, e, caso vençam, ultrapassarão o Tricolor. Na 15ª posição, o time de Porto Alegre tem 11 pontos somados, estando atrás do São Paulo apenas pelo saldo de gols. Já o América, 16º colocado, tem nove pontos, e caso vença, passa o Tricolor em número de pontos.
Isso significa que o São Paulo pode terminar a rodada na 16ª posição da tabela do Brasileirão, ficando apenas uma posição fora da zona de rebaixamento.Entretanto, o foco do Tricolor, agora, se volta para a Libertadores América, onde o time enfrenta o Racing, pela partida de volta das oitavas de final da competição. Após empatar em 1 a 1 no jogo de ida, no Morumbi, o time entra em campo na Argentina precisando fazer gols para não ser eliminado.

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