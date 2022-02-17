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futebol

Após bons números na base do São Paulo, Kauê retorna ao Novorizontino

Camisa 9 do Sub-17 do São Paulo em 2021, atacante marcou cinco gols em 15 jogos pelo Tricolor. Agora, ele comenta sobre esta temporada de volta ao clube do interior...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:46
Camisa 9 do Sub-17 do São Paulo em 2021, Kauê retornou ao Novorizontino, clube que defendeu em 2020, e vive expectativa para a nova temporada pela equipe do interior paulista. Em 2021, o atacante atuou em 15 jogos pelo São Paulo e anotou cinco gols. O torneio em que se destacou foi o Paulista Sub-17. Em três partidas na competição, anotou dois gols, diante de Desportivo Brasil e SC Brasil.
No retorno ao Novorizontino, onde atuou na Copa Paulista de 2020, Kauê disputará o Campeonato Estadual Sub-17, única competição do clube no calendário de 2022, e buscar melhorar a campanha realizada pela equipe em2021, quando foi eliminada ainda na primeira fase.- Após minha passagem pelo São Paulo, acredito que retorno ainda mais maduro e mais ciente do que precisa ser feito aqui no Novorizontino. Depositamos toda nossa confiança no Campeonato Paulista, pois é nossa única competição na temporada. Ainda não há definição de data de estreia, mas já treinamos forte e focados, para que possamos iniciar o torneio da melhor maneira possível - afirmou o centroavante.
Natural de Ribeirão Preto (SP), Kauê chegou ao Novorizontino em 2018. Noano seguinte, o atacante encerrou o Paulista Sub-15 com 21 gols marcados efoi o artilheiro da equipe no campeonato.
Crédito: KauêfezboatemporadapeloSãoPaulo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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