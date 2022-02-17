Após bons números na base do São Paulo, Kauê retorna ao Novorizontino

Camisa 9 do Sub-17 do São Paulo em 2021, Kauê retornou ao Novorizontino, clube que defendeu em 2020, e vive expectativa para a nova temporada pela equipe do interior paulista. Em 2021, o atacante atuou em 15 jogos pelo São Paulo e anotou cinco gols. O torneio em que se destacou foi o Paulista Sub-17. Em três partidas na competição, anotou dois gols, diante de Desportivo Brasil e SC Brasil.

No retorno ao Novorizontino, onde atuou na Copa Paulista de 2020, Kauê disputará o Campeonato Estadual Sub-17, única competição do clube no calendário de 2022, e buscar melhorar a campanha realizada pela equipe em2021, quando foi eliminada ainda na primeira fase.- Após minha passagem pelo São Paulo, acredito que retorno ainda mais maduro e mais ciente do que precisa ser feito aqui no Novorizontino. Depositamos toda nossa confiança no Campeonato Paulista, pois é nossa única competição na temporada. Ainda não há definição de data de estreia, mas já treinamos forte e focados, para que possamos iniciar o torneio da melhor maneira possível - afirmou o centroavante.