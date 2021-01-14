Após bom trabalho no Manaus, Luizinho Lopes analisa propostas e mostra foco nos estudos

Crédito: Divulgação/Manaus

O técnico Luizinho Lopes foi um dos grandes responsáveis pelo bom desempenho do Manaus FC na terceira divisão nacional. Com o comando dele, a equipe não correu riscos de rebaixamento e brigou até as últimas rodadas por uma vaga no G4, o que garantiria a classificação à segunda fase.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série C clicando aqui

GALERIA> Quem vem por aí: veja promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros

Com o término da participação da equipe no torneio, a última passagem do técnico pelo clube do norte teve fim e as duas partes encerraram o contrato de forma amigável. O treinador analisou a temporada e o trabalho desenvolvido.

- Sobre o Manaus, quando recebemos o convite, sabíamos que seria uma imensa responsabilidade, já que seria o primeiro ano da equipe na Série C. Acredito que competimos muito bem, brigamos pela classificação, passamos várias rodadas no G4 ou próximo dele. Também realizamos grandes jogos, como diante do Santa Cruz, encerrando a invencibilidade deles no Arruda. Então enxergo que foi uma competição honrada, e o que mais me alegrou foi a postura da equipe. Sou grato ao Manaus - disse.O bom trabalho do treinador despertou interesse de equipes da Série C e D, porém não houve definição até o momento por parte do staff do treinador.

Enquanto isso, Luizinho segue focado nos estudos, buscando evolução no conhecimento. O profissional, que no momento está finalizando a Licença Pro, comentou sobre a importância desse aprimoramento teórico.