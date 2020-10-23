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futebol

Após bom jogo contra o PSG, Alex Telles é elogiado por Ryan Giggs

Ídolo do Manchester United está animado com a presença do brasileiro no elenco e ressalta a importância da posição nos dias atuais. Alex Telles atuou de ala contra o PSG...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 09:26
Crédito: Alex Telles está agradando ídolos do Manchester United (Divulgação/Manchester United
Poucas semanas após ser contratado pelo Manchester United, Alex Telles foi elogiado por Ryan Giggs, um dos maiores jogadores da história dos Red Devils. Em entrevista ao canal “Webby & O’Neill”, o técnico do País de Galês tem gostado da presença do brasileiro na equipe e afirmou que o clube deveria se inspirar no Liverpool.
- Eu acho que era algo que estava fazendo falta. Você vê o Liverpool com Arnold e Robertson com gols e assistências que eles providenciam. Os laterais precisam criar amplitude e fazer gols.O lateral esquerdo também foi elogiado por diversos membros da imprensa inglesa por conta da qualidade ofensiva, mas o aspecto defensivo foi posto em dúvida. Telles iniciou a partida contra o PSG pela Liga dos Campeões, mas atuou de ala, uma vez que Solskjaer optou por armar o Manchester United com três zagueiros.

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