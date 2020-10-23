Após bom jogo contra o PSG, Alex Telles é elogiado por Ryan Giggs

Poucas semanas após ser contratado pelo Manchester United, Alex Telles foi elogiado por Ryan Giggs, um dos maiores jogadores da história dos Red Devils. Em entrevista ao canal “Webby & O’Neill”, o técnico do País de Galês tem gostado da presença do brasileiro na equipe e afirmou que o clube deveria se inspirar no Liverpool.

- Eu acho que era algo que estava fazendo falta. Você vê o Liverpool com Arnold e Robertson com gols e assistências que eles providenciam. Os laterais precisam criar amplitude e fazer gols.O lateral esquerdo também foi elogiado por diversos membros da imprensa inglesa por conta da qualidade ofensiva, mas o aspecto defensivo foi posto em dúvida. Telles iniciou a partida contra o PSG pela Liga dos Campeões, mas atuou de ala, uma vez que Solskjaer optou por armar o Manchester United com três zagueiros.