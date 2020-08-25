Após Bolt testar positivo, Leon Bailey é colocado em quarentena

Após Usain Bolt testar positivo para o Covid-19, o Bayer Leverkusen anunciou que colocará Leon Bailey em quarentena. O atacante esteve na Jamaica para a festa do campeão olímpico.
Através de comunicado, o clube alemão revelou que o jogador fretou um avião e está voltando para a Alemanha. Ao chegar em Leverkusen, será isolado e testado regularmente, até que possa se juntar novamente à equipe.
- Só se vai juntar aos companheiros quando tivermos a certeza que não existe qualquer risco de contágio - disse Karl-Heinrich Dittmar, responsável médico do clube.