futebol

Após Bolt testar positivo, Leon Bailey é colocado em quarentena

Atacante do Bayer Leverkusen esteve na Jamaica para a festa do campeão olímpico...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 15:05
Crédito: Patrik STOLLARZ / AFP
Após Usain Bolt testar positivo para o Covid-19, o Bayer Leverkusen anunciou que colocará Leon Bailey em quarentena. O atacante esteve na Jamaica para a festa do campeão olímpico.
Através de comunicado, o clube alemão revelou que o jogador fretou um avião e está voltando para a Alemanha. Ao chegar em Leverkusen, será isolado e testado regularmente, até que possa se juntar novamente à equipe.
- Só se vai juntar aos companheiros quando tivermos a certeza que não existe qualquer risco de contágio - disse Karl-Heinrich Dittmar, responsável médico do clube.

