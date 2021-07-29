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futebol

Após boa temporada no Al Arabi, Al Wasl empresta Matheus Silva ao Dibba Al Hisn

Brasileiro foi emprestado novamente, dessa vez para o Dibba Al Hisn, da Segunda Divisão
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LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 13:22

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 13:22

Crédito: Matheus Silva busca fazer boa temporada com a camisa do Al Hisn (Divulgação
A temporada 2021/2022 promete ser uma das melhores nos Emirados Árabes Unidos. Contratações de peso dos times, e o retorno de alguns jogadores que foram emprestados no último ano, como é o caso do meia Matheus Silva, de 20 anos.Natural de São Paulo, Matheus Silva chegou ao país do Oriente Médio em 2018, com formação de base pelo Audax, conquistou títulos inéditos como o Paulista Sub-15 em cima do Santos, Copa Brasília, e a Copa Milk, disputada na Irlanda. Após as conquistas, despertou o interesse do Nacional, e foi fundamental na melhor campanha da equipe em toda a história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O bom futebol desempenhado chamou a atenção do Al Wasl, um dos maiores clubes dos Emirados.
Considerado muito jovem, Matheus foi emprestado ao Al Arabi, da segunda divisão, e foi um dos destaques da equipe na competição. Titular em todos os jogos, Matheus sequer deixou a equipe durante os 90 minutos de cada partida. O Al Wasl emprestou o meia novamente, e dessa vez, ele jogará pelo Dibba Al Hisn, também da Segunda Divisão.
- Foi um grande ano, pude ajudar a equipe com bons jogos. Fico feliz de chegar ao Dibba Al Hisn, espero ajudar a equipe e vou fazer de tudo para conquistar o meu espaço - disse o brasileiro, antes de completar:
- Tem muitos brasileiros aqui, então o futebol tem evoluído muito, acredito que isso vai ser fundamental para que o nível dos jogos seja ainda mais alto. Vou trabalhar bastante, com muita humildade e respeito, e espero agarrar as oportunidades. Será um grande ano - finalizou Matheus.

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