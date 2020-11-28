Após boa fase no início do ano, Allano perde espaço e tem futuro indefinido no CSA

Crédito: CSA/Divulgação

Cria da base do Botafogo e com passagens pelo Cruzeiro, Bahia e com experiência no futebol português, turco e japonês, Allano começou o ano com cinco gols nas suas dez primeiras partidas pelo CSA e com um ano promissor. Porém, com a eliminação precoce na Copa do Brasil contra o Vitória-ES e o título do estadual ficando com o rival CRB, ‘fake news’ sobre o atleta foram criadas.Uma delas que ele teria pedido para sair do clube após uma derrota. Apesar de nunca ter se pronunciado sobre tal assunto, o meia percebeu que a notícia falsa te prejudicou com a torcida.

- Foram fatos sem prova e sempre me coloquei à disposição para falar de qualquer assunto. Se realmente quisesse sair, poderia pegar minhas coisas e me despedir de todos. Lamento apenas que alguns torcedores tenham acreditado em tudo que vem por aí. Mas isso passou e estou muito focado em ajudar o time a conseguir o acesso - garantiu.Com contrato de empréstimo o até janeiro, Allano não tem a permanência garantida na próxima temporada na equipe alagoana, mas o jogador não esconde também o desejo de voltar atuar na Europa no futuro.

- Quero voltar um dia para o exterior, ainda mais porque acabei de ter minha segunda filha, quero que ela tenha as mesmas lembranças quando crescer que a irmã dela vai ter. Poder sair sem de preocupar com o perigo constate que no Brasil tem, dentre outras coisas. É uma outra cultura, outro idioma que podem aprender também. São detalhes que me atraem, mas não fico pensando nisso no momento - afirmou.

Reserva do CSA, Allano quando teve oportunidades conseguiu corresponder dentro de campo com gols e assistências. Apesar do atual momento individual, o meia garante estar preparado para atuar e ajudar a equipe.