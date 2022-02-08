Após boa estreia, Jandrei vive expectativa de retornar ao gol do São Paulo

Após uma estreia com direito a defesa de pênalti, o goleiro Jandrei vive expectativa de retornar à meta são-paulina nesta quarta-feira (9), para enfrentar o Santo André. O técnico Rogério Ceni já admitiu que fará um rodízio no gol do São Paulo, portanto, essa será a vez do reforço tricolor entrar em campo para tentar ajudar o time a conquistar sua primeira vitória no Campeonato Paulista.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O outro goleiro do São Paulo, Tiago Volpi, atuou em dois duelos. Jandrei viu do banco de reservas o time sofrer quatro gols na última partida do time, quando perdeu por 4 a 3 do Red Bull Bragantino. Apesar disso, não dá pra culpar apenas Volpi, já que a defesa são-paulina falhou em diversos momentos da partida.

Enquanto Jandrei foi titular na partida em que o duelo terminou empatado sem gols, o companheiro que disputa a posição vive momento de desvantagem numérica: foram seis gols tomados e duas derrotas no Estadual. A boa estreia de Jandrei faz com que o torcedor tenha esperança de que o time sofra menos tentos,Os números do São Paulo neste início de competição é o pior desde a temporada de 1960. Naquela ocasião, o São Paulo também perdeu duas e empatou uma nas três partidas disputadas. O retrospecto só não é pior do que em 1936, quando o Tricolor perdeu os três primeiros jogos, segundo levantamento do 'Anotações Tricolores'.