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Após boa Copinha, Biel Toledo assina contrato profissional com a Portuguesa Santista

Zagueiro de apenas 17 anos foi titular na Copa São Paulo, é canhoto e também pode atuar como lateral-esquerdo. Ele estava no Brasílis FC, clube de Águas de Lindóia
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 19:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 19:38
O zagueiro Carlos Gabriel de Toledo, ou Biel Toledo, como prefere ser chamado, assinou seu primeiro contrato profissional com a Portuguesa Santista. Apesar da eliminação na primeira fase, o defensor fez boa Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora integrará a equipe principal para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. VEJA A TABELA DO PAULISTA SÉRIE A-2
O jogador comentou sobre a felicidade em assinar o seu primeiro contrato profissional, aos 17 anos. - Estou muito feliz em ter assinado o meu primeiro contrato profissional com a Portuguesa Santista. Jogar futebol sempre foi um sonho para mim e agora eu estou tendo a oportunidade de realizá-lo profissionalmente, vou fazer de tudo para que eu possa agarrar essa chance e honrar o clube que vem confiando no meu trabalho - afirmou. Natural da cidade de Santos, Biel Toledo é um zagueiro canhoto, mas que também pode atuar como lateral-esquerdo. Contratado do Brasílis FC – time da cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo – na temporada passada, Biel falou sobre a disputa da Série A2 do Paulista e a briga pelo acesso.
- Estamos bastante focados e vamos nos preparar para brigar pelo acesso à elite do futebol paulista, que é o nosso principal objetivo - finalizou.
Crédito: ZagueiroBielToledoassinoucontratoprofissionalcomaPortuguesaSantista(Foto:ArquivoPessoal

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