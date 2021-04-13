Após bela atuação, Reinaldo e Léo recebem elogios de Hernán Crespo

Crédito: (Fotos: Rubens Chiri/ São Paulo FC

O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 nesta segunda-feira (12), no Morumbi, em partida válida pela sétima rodada do Paulistão. Com mais volume de jogo pelo lado esquerdo de campo, o ala Reinaldo e o zagueiro Léo tiveram atuações muito boas, rendendo elogios do treinador Hernán Crespo.TRICOLOR COM 13 PONTOS! CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO!​Responsáveis pela maior parte das investidas ofensivas da equipe e da saída de bola do Tricolor, os dois laterais de função (embora Léo jogue como zagueiro e Reinaldo como ala), foram parte crucial da vitória, sendo Reinaldo o autor do cruzamento que resultou no gol contra de Léo Ortiz, que garantiu a vitória da equipe do Morumbi.

O treinador Hernán Crespo, porém, fez questão de apontar que o bom desempenho da dupla não se deve apenas à fase ofensiva da partida, mas, também, às funções defensivas do jogo.

Na defesa, a atuação dos dois, principalmente de Léo, foi crucial para a grande partida que o São Paulo fez lá atrás, anulando quase que completamente qualquer risco oferecido pelo forte ataque do Massa Bruta, que levou perigo em apenas uma finalização, com Claudinho.Na coletiva de imprensa, Crespo fez elogios à dupla.

- Acho que a situação é muito evidente. Léo está jogando num nível ótimo, o Reinaldo também. Acho melhor falar dentro do campo. Evidente que hoje demonstraram ainda que não só ofensivamente, mas defensivamente também, contra um rival duríssimo - comentou o treinador.

Com um ritmo duro de uma partida a cada dois dias, há a probabilidade que Reinaldo e Léo não entrem como titulares na próxima partida, na quarta-feira (14), visando o clássico de sexta-feira (16), contra o Palmeiras.