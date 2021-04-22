Após bela atuação, Benítez se torna uma boa alternativa para o São Paulo

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Na última terça-feira (20), o São Paulo bateu o Sporting Cristal, do Peru por 3 a 0, fora de casa, na estreia da Libertadores. Um dos destaques da partida foi o meia Martín Benítez, do São Paulo, que, após sua boa atuação, deve ganhar cada vez mais espaço entre os titulares.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O argentino já havia sido titular na semana anterior, contra o Guarani, no Paulistão, quando o Tricolor jogou com o elenco reserva. Assim, somente na partida contra o Sporting Cristal o meia teve a oportunidade de começar o jogo entre os jogadores titulares.​

E Benítez aproveitou a oportunidade. Importante na jogada do primeiro gol e autor do segundo gol da equipe, o camisa 8 foi um dos destaques do time, agregando muita qualidade ao meio de campo.

A característica que mais chamou atenção na performance de Benítez foi seu drible curto, o que possibilitou que ele se livrasse da marcação e encontrasse algum companheiro livre, tendo um bom passe curto.

Para o meio de campo do São Paulo, essas características foram fundamentais, pois permitiram que os volantes da equipe, Luan e Liziero, joguassem de forma mais defensiva, enquanto Benítez se encarregava da articulação e dava leveza ao setor de criação.

Com muita qualidade técnica, já era esperado que Benítez ganhasse uma vaga na equipe titular. Com muita capacidade de criação, o meia tem seu drible como chave para conseguir atuar, também, em uma função um mais recuada, participando do início das jogadas e auxiliando o time na progressão ao ataque.

Outro aspecto que chama muito a atenção é a qualidade no chute de média e longa distância, o que também foi mostrado pelo meia. No segundo tempo, Martín Benítez acertou um belo chute de fora da área para ampliar o placar.