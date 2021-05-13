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Após Bayern fechar com Upamecano e Nagelsmann, Philipp Lahm sugere outro nome do RB Leipzig

Ex-lateral e ídolo do Bayern, campeão mundial diz que o meio-campista Dani Olmo seria uma boa contratação: 'Jogador muito técnico, capaz de fazer passes decisivos'...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 14:52
Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig
Antes mesmo do final da temporada, o Bayern de Munique antecipou seu planejamento e confirmou a contratação do zagueiro Dayot Upamecano e do técnico Julian Nagelsmann, ambos do RB Leipzig. No entanto, no que depender de um ídolo do clube, estas duas não serão as únicas chegadas dos Touros.
+ Veja a tabela da BundesligaEm entrevista ao portal "Stadium Astro", o ex-lateral Philipp Lahm sugeriu que a equipe da Baviera contratasse o meio-campista Dani Olmo, de 23 anos.
- Eu pensaria em Dani Olmo. Ele é um jogador muito técnico, capaz de fazer passes decisivos. Ele é um grande jogador formado na Espanha. Estou convencido de que ele se adaptaria muito bem ao Bayern - disse Lahm.
+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo
O Bayern, inclusive, tentou a contratação de Dani Olmo quando o meia atuava no Dínamo Zagreb. O RB Leipzig, porém, foi quem venceu a batalha. Em entrevista recente a um jornal croata, o empresário de Olmo disse que o atleta está feliz nos Touros.

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