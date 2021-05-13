Após Bayern fechar com Upamecano e Nagelsmann, Philipp Lahm sugere outro nome do RB Leipzig

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig

Antes mesmo do final da temporada, o Bayern de Munique antecipou seu planejamento e confirmou a contratação do zagueiro Dayot Upamecano e do técnico Julian Nagelsmann, ambos do RB Leipzig. No entanto, no que depender de um ídolo do clube, estas duas não serão as únicas chegadas dos Touros.

+ Veja a tabela da BundesligaEm entrevista ao portal "Stadium Astro", o ex-lateral Philipp Lahm sugeriu que a equipe da Baviera contratasse o meio-campista Dani Olmo, de 23 anos.

- Eu pensaria em Dani Olmo. Ele é um jogador muito técnico, capaz de fazer passes decisivos. Ele é um grande jogador formado na Espanha. Estou convencido de que ele se adaptaria muito bem ao Bayern - disse Lahm.

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