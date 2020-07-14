Após banho de água fria no final de semana, Arsenal recebe o Liverpool

Crédito: BEN STANSALL / AFP

Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Liverpool, nesta quarta-feira (15), às 16h15 (horário de Brasília). Os Gunners tentam se recuperar após dois jogos sem vitória e encaram os Reds já campeões da Premier League.

BANHO DE ÁGUA FRIAO Arsenal vinha em boa fase e começava a sonhar com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, mas o Tottenham acabou com as chances dos Gunners. Com a derrota do final de semana, o time treinado por Arteta ficou na nona colocação com 50 pontos.

SEM COMPROMISSOO Liverpool vem para o jogo já campeão, mas vive boa fase. Nas últimas três partidas, perdeu apenas uma. Klopp não quer saber de brincadeira e deve vir com força máxima para o duelo.