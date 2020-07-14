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futebol

Após banho de água fria no final de semana, Arsenal recebe o Liverpool

Gunners perderam para o Tottenham e viram as chances de classificação
para competições europeias se encerrarem...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 17:50

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:50

Crédito: BEN STANSALL / AFP
Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Liverpool, nesta quarta-feira (15), às 16h15 (horário de Brasília). Os Gunners tentam se recuperar após dois jogos sem vitória e encaram os Reds já campeões da Premier League.
BANHO DE ÁGUA FRIAO Arsenal vinha em boa fase e começava a sonhar com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, mas o Tottenham acabou com as chances dos Gunners. Com a derrota do final de semana, o time treinado por Arteta ficou na nona colocação com 50 pontos.
SEM COMPROMISSOO Liverpool vem para o jogo já campeão, mas vive boa fase. Nas últimas três partidas, perdeu apenas uma. Klopp não quer saber de brincadeira e deve vir com força máxima para o duelo.
FALA, PROFESSOR​"Você olha para o último jogo, a maneira como eles (Liverpool) jogaram e as escalações que estão fazendo, você pode dizer que eles virão aqui com total comprometimento para tentar ganhar os pontos. O resultado que eles tiveram no City, quando você olha para o jogo, pode ter sido completamente diferente e você não pode questionar a atitude ou a energia desse time em qualquer jogo ou minuto. Essa é provavelmente uma das não negociáveis ​​que eles têm e você pode ver isso em todos os jogos", disse Mikel Arteta.

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