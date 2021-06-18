Após avanço na Copa da Liga Japonesa e na do Imperador, Douglas traça melhora na J-League

Crédito: (Divulgação/Consadole Sapporo

Na temporada de 2021, o Consadole Sapporo garantiu a classificação para as fases seguintes da Copa da Liga Japonesa e para a do Imperador. Venceu, respectivamente, o grande Yokohama Marinos, terceiro colocado na J-League e com apenas três derrotas no ano, e passou pelo Sony Sendai anotando cinco gols na partida.

Veja a tabela da EurocopaSe por um lado é festa no assunto mata-mata, quando se trata de pontos corridos, o sucesso não é o mesmo. Amargurando a décima primeira posição na J-League, o Consadole Sapporo busca aplicar o conceito de jogo utilizado nas copas para subir na tabela.

- Fico feliz por avançarmos de fase em ambas as copas que estamos disputando, é muito importante para aumentarmos a confiança e buscar objetivos mais altos na J-League. Temos potencial para brigarmos pela vaga na AFC e trabalharemos pesado para isso - comentou o atleta.

O Consadole Sapporo volta aos gramados no próximo sábado (19) e enfrenta o vice-lanterna Oita Trinita em casa. A equipe japonesa busca a vitória para seguir sonhando com a vaga para a Liga dos Campeões da AFC.