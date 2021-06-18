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Após avanço na Copa da Liga Japonesa e na do Imperador, Douglas traça melhora na J-League

Com sucesso no mata-mata, Consadole Sapporo busca a fórmula para brilhar nos pontos corridos...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 18:16

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:16

Crédito: (Divulgação/Consadole Sapporo
Na temporada de 2021, o Consadole Sapporo garantiu a classificação para as fases seguintes da Copa da Liga Japonesa e para a do Imperador. Venceu, respectivamente, o grande Yokohama Marinos, terceiro colocado na J-League e com apenas três derrotas no ano, e passou pelo Sony Sendai anotando cinco gols na partida.
Veja a tabela da EurocopaSe por um lado é festa no assunto mata-mata, quando se trata de pontos corridos, o sucesso não é o mesmo. Amargurando a décima primeira posição na J-League, o Consadole Sapporo busca aplicar o conceito de jogo utilizado nas copas para subir na tabela.
- Fico feliz por avançarmos de fase em ambas as copas que estamos disputando, é muito importante para aumentarmos a confiança e buscar objetivos mais altos na J-League. Temos potencial para brigarmos pela vaga na AFC e trabalharemos pesado para isso - comentou o atleta.
O Consadole Sapporo volta aos gramados no próximo sábado (19) e enfrenta o vice-lanterna Oita Trinita em casa. A equipe japonesa busca a vitória para seguir sonhando com a vaga para a Liga dos Campeões da AFC.
- Vamos batalhar duro para trazer os três pontos pra casa. Nos preparamos ao longo de toda a semana para chegarmos 100% no duelo e dispostos a deixar tudo dentro de campo - completou o atacante.

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