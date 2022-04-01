Após ausência e multa, Arboleda retorna aos treinos no São Paulo

O São Paulo realizou mais um treinamento na manhã desta sexta-feira (01), de olho na grande decisão do Campeonato Paulista, no próximo domingo (3), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A novidade do dia ficou por conta da presença do zagueiro Arboleda, que estava servindo a seleção equatoriana nas Eliminatórias. O defensor era esperado para se reapresentar na última quinta-feira (31), mas não esteve presente e foi multado pela diretoria.