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futebol

Após ausência e multa, Arboleda retorna aos treinos no São Paulo

Defensor, que foi multado por ausência no treinamento da última quinta-feira, participou da atividade...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 14:41

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 14:41

O São Paulo realizou mais um treinamento na manhã desta sexta-feira (01), de olho na grande decisão do Campeonato Paulista, no próximo domingo (3), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A novidade do dia ficou por conta da presença do zagueiro Arboleda, que estava servindo a seleção equatoriana nas Eliminatórias. O defensor era esperado para se reapresentar na última quinta-feira (31), mas não esteve presente e foi multado pela diretoria.
Além de Arboleda, o técnico Rogério Ceni pode contar com o retorno no lateral-direito Moreira, que estava servindo a seleçâo sub-18 de Portugal. O time volta a treinar na manhã deste sábado, no Morumbi, com presença da torcida. Os ingressos para o treinamento estão sendo vendidos por R$ 2 no site da Total Acesso.
Crédito: ArboledasereapresentounoSãoPaulonestasexta-feira(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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