Após atuação de gala na Série B, Felipe Gedoz quer sequência do Remo na competição

Crédito: Samara Miranda/Remo

Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma série de vitórias para crescer em 2021. No último sábado, ele marcou dois gols diante da Ponte Preta, fora de casa, na vitória por 2 a 1, pelo Brasileirão da Série B.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Série B-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Quais são as maiores chances de medalha do Brasil em Tóquio?

- O grupo está trabalhando para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganhar confiança visando os próximo jogos. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para evoluirmos em 2021.

Gedoz ainda falou sobre o desejo de ver a equipe brigando entre os primeiros colocados da segundona.

- A gente tem esperança de fazer um grande segundo semestre para brigarmos entre os primeiros colocados na Série B. O grupo sabe que tem potencial.