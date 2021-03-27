Após atividade com o Sub-17, elenco do São Paulo treina contra o Sub-20

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Com o Campeonato Paulista paralisado, o São Paulo aproveitou a manhã deste sábado (27) para realizar o último treino da semana, no CT da Barra Funda. Após dinâmica com o elenco Sub-17 do clube, na última sexta-feira (26)m, dessa vez foram os atletas do Sub-20 que participaram do treino com os profissionais. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021

Este tipo de atividade busca trazer benefícios para ambas as categorias, mantendo o ritmo de jogo dos atletas do profissional, que não jogam desde o último dia 13, e proporcionar um desafio ainda mais exigente para os jogadores das categorias de base.

Este foi o último treino do time profissional do São Paulo na semana. O elenco voltou a estar completo para os trabalhos no CT na terça-feira (23), após a maior parte dos jogadores receberem folga.

Nos dias 20 e 22 de março, o Tricolor treinou com elenco reduzido. Os selecionados para os trabalhos nestes dias foram os jogadores com menos minutos jogados nos últimos jogos, jogadores voltando de lesões, jogadores que receberam folga e os novos contratados.Na segunda-feira (22), o zagueiro Léo voltou às atividades após se recuperar da Covid-19 e permanecer isolado. No dia seguinte, porém, todos os jogadores já compareceram aos treinamentos.