Após assistência, Gabriel Pires mira duelo na Liga Europa com o Benfica

Crédito: Gabriel Pires tem sido peça importante no Benfica de Jesus (Tânia Paulo e João Paulo Trindade / SL Benfica

O Brasileiro Gabriel Pires, meio-campo do Benfica, foi fundamental para a equipe na última rodada do Campeonato Português. O atleta deu belo passe para o gol da vitória nos minutos finais, diante do Paços de Ferreira.

Com o triunfo, a equipe segue próxima da liderança da competição nacional. O atleta falou sobre a importância do resultado por 2 a 1.

- A conquista da vitória no último minuto demonstra que somos uma equipe que acredita até o final e que não se rende, o que é muito positivo - disse

Agora o Benfica vai a campo para o último duelo da primeira fase na Liga Europa. A equipe enfrenta o Standard Liege nesta quinta-feira. Apesar da equipe estar classificada, o atleta ressaltou a importância de ir em busca da vitória, e com a confiança após mais um triunfo.

- Um resultado positivo sempre nos dá mais confiança e nesse caso não é diferente, vamos para essa partida da Liga Europa já classificados, mas o pensamento é sempre ganhar e acabar a fase de grupos em primeiro - finalizou