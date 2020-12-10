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futebol

Após assistência, Gabriel Pires mira duelo na Liga Europa com o Benfica

Brasileiro consegue destaque na equipe dirigida por Jorge Jesus e está confiante para o duelo contra o Standard Liege pela segunda competição mais importante do continente
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LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 10:21

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 10:21

Crédito: Gabriel Pires tem sido peça importante no Benfica de Jesus (Tânia Paulo e João Paulo Trindade / SL Benfica
O Brasileiro Gabriel Pires, meio-campo do Benfica, foi fundamental para a equipe na última rodada do Campeonato Português. O atleta deu belo passe para o gol da vitória nos minutos finais, diante do Paços de Ferreira.
Com o triunfo, a equipe segue próxima da liderança da competição nacional. O atleta falou sobre a importância do resultado por 2 a 1.
- A conquista da vitória no último minuto demonstra que somos uma equipe que acredita até o final e que não se rende, o que é muito positivo - disse
Agora o Benfica vai a campo para o último duelo da primeira fase na Liga Europa. A equipe enfrenta o Standard Liege nesta quinta-feira. Apesar da equipe estar classificada, o atleta ressaltou a importância de ir em busca da vitória, e com a confiança após mais um triunfo.
- Um resultado positivo sempre nos dá mais confiança e nesse caso não é diferente, vamos para essa partida da Liga Europa já classificados, mas o pensamento é sempre ganhar e acabar a fase de grupos em primeiro - finalizou
A partida entre Stardad Liege, da Belgica, e Benfica, ocorre às 14h55 (horário de Brasília), nesta quinta-feira.

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