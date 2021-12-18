Após assistência e boa atuação no ataque, Felipe Anderson arranca elogios de Sarri: 'Vem crescendo'

O meia brasileiro Felipe Anderson foi bastante elogiado pelo técnico da Lazio, Maurizio Sarri, após a vitória da equipe romana, por 3 a 1, sobre o Genoa, ontem, pelo Campeonato Italiano. O treinador destacou a polivalência e importância de Felipe para o resultado final, já que, atuando como atacante central, o meia fez toda jogada que resultou no primeiro gol da partida, marcado por Pedro.- Os três avançados jogaram bem, vi o Felipe crescendo em uma função que não era a dele. Ele foi fundamental no primeiro gol e acabou nos facilitando um jogo difícil. Ele tem características físicas e técnicas que lhe permitem fazer o primeiro atacante - disse Sarri, em entrevista após a partida.

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Por sua vez Felipe Anderson comemorou a assistência e o resultado positivo diante do torcedor da Lazio. O brasileiro tem quatro gol e quatro assistências em 24 jogos disputados até aqui na atual temporada.

- Fico feliz não só pela assistência, mas pelo fato de poder ajudar a equipe a conquistar um resultado importante diante do nosso torcedor. Independente da função que eu atue vou dar o meu melhor para contribuir. Estamos conversando muito com o Sarri, tentando nos tornar uma equipe mais sólida, e essa vitória foi importante para o crescimento da confiança de todos no grupo - comentou Felipe.

Com o resultado, a Lazio subiu para a 8ª posição na tabela de classsificação, com 28 pontos. A equipe de Maurizio Sarri volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Venezia, fora de casa.