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Após assinar com o Vizela, Marcelinho quer grande ano no clube

Meia-atacante brasileiro ex-Londrina é a esperança de gols do clube português na temporada atual
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LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 19:07

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:07

Crédito: Divulgação / Vizela
O meia-atacante Marcelinho, que pertence ao Marítimo, assinou com o Vizela para o restante da época em Portugal. Feliz com o novo desafio, o jogador, com passagem pelo Londrina, falou sobre a sua perspectiva para os próximos meses.
Veja a tabela do Português- Estou feliz com esse novo desafio. Espero fazer uma grande sequência de época com a equipe para alcançarmos nossos objetivos na temporada. Vou trabalhar muito para ter sucesso nestes próximos meses vestindo a camisa do Vizela - falou.
O jogador falou sobre o desejo do grupo em fazer uma grande segunda liga.
- A equipe vem fazendo um bom campeonato e vai lutar até o fim para manter esse nível. Tenho certeza que os próximos meses serão muito bons para todos - concluiu o brasileiro.

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