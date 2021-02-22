Após assinar com o Incheon United, Negueba fala sobre desejo de fazer grande ano na Coreia do Sul

Com passagens pelo Flamengo e São Paulo, o meia Negueba assinou com o Incheon United para esta temporada. Focado neste novo desafio, o jogador, que também atuou pelo Coritiba, falou sobre a importância deste ano de 2021 para ele.
- Estou muito focado em fazer um grande ano com a camisa do clube em 2021. Cheguei muito motivado para isso. Espero construir uma história aqui de títulos e grandes exibições. Vou lutar muito por isso.Segundo Negueba, a equipe vai com tudo para essa época.
- Vamos nos dedicar ao máximo para que essa temporada seja especial para todos. Tenho certeza que faremos um grande ano.