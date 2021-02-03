Após assinar com o FK Kauno Zalgiris, Choco quer grande ano

O atacante brasileiro Choco, com passagem pelo Sampaio Corrêa e futebol búlgaro, quer fazer um grande ano com a camisa do FK Kauno Zalgiris, da Lituânia, após assinar com o clube. Segundo o jogador, sua meta é construir uma história na agremiação com conquistas e grandes atuações.- Estou muito focado com este novo desafio e feliz com a oportunidade de defender as cores do clube, um dos maiores do país. Vou trabalhar muito para fazer a minha história no clube com títulos e boas atuações. Estou trabalhando muito por isso.
Segundo Choco, a meta do grupo é fazer um grande ano pela frente.
- Nosso elenco é muito forte e tem tudo para fazer uma grande temporada. Vamos lutar muito para alcançarmos nossos objetivos na época.