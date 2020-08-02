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futebol

Após assinar com o Ermis FC, Wesley Dias quer grande ano no Chipre

Volante brasileiro tem passagens por Vitória e Paraná
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LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 13:57

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 13:57

Crédito: Divulgação
Após assinar com o Ermis FC, do Chipre, há algumas semanas, o volante brasileiro Wesley Dias, ex-Estoril, Vitória e Paraná, falou sobre a expectativa para essa nova temporada no futebol europeu. Segundo o jogador, a sua meta é construir uma história no clube de muitos títulos e conquistas importantes.
- Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos no clube e no Chipre. Estou vivendo uma expectativa grande e motivado com essa oportunidade de atuar em uma liga forte, equilibrada. Vou me dedicar ao máximo para que esse ano seja especial para o clube e para mim também. Essa é a meta - disse.
Ainda de acordo com o jogador, a meta do Ermis é fazer grandes campanhas nas disputas que estará.
- Vamos trabalhar para colocar o clube sempre em ótimas posições nas competições que estivermos. Estamos muito motivados para isso.

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