Após assinar com o Ermis FC, Wesley Dias quer grande ano no Chipre

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Após assinar com o Ermis FC, do Chipre, há algumas semanas, o volante brasileiro Wesley Dias, ex-Estoril, Vitória e Paraná, falou sobre a expectativa para essa nova temporada no futebol europeu. Segundo o jogador, a sua meta é construir uma história no clube de muitos títulos e conquistas importantes.

- Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos no clube e no Chipre. Estou vivendo uma expectativa grande e motivado com essa oportunidade de atuar em uma liga forte, equilibrada. Vou me dedicar ao máximo para que esse ano seja especial para o clube e para mim também. Essa é a meta - disse.

Ainda de acordo com o jogador, a meta do Ermis é fazer grandes campanhas nas disputas que estará.