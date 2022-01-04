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futebol

Após assinar com a Inter de Limeira, Xandão quer grande ano no clube paulista

Zagueiro está em bom momento...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 15:24

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 15:24

Após passagem pelo Vila Nova-GO na última temporada, o zagueiro Xandão, com passagem pelo futebol português, Bahia, CRB e CSA, acertou com a Inter de Limeira para 2022. Segundo o jogador, sua meta é fazer um grande ano no clube.+ Veja as datas de reapresentação e da primeira partida oficial dos clubes brasileiros em 2022
- Vou trabalhar muito para ter uma grande passagem na Inter de Limeira. Não vai faltar entrega e disposição da minha parte para ajudar o grupo dentro e fora de casa nos próximos meses. Estou muito motivado para isso - disse.
Ainda para o jogador, o time paulista tem tudo para ter uma ótima temporada.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES
- A diretoria tem trabalhado muito para manter um elenco forte, competitivo e em condições de fazer um grande ano. Vamos lutar muito por isso - concluiu.
Crédito: AnúnciodacontrataçãodeXandãopelaInterdeLimeira(Foto:Divulgação/InterdeLimeira

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