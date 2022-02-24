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futebol

Após apelo, embaixada em Kiev diz que brasileiros na Ucrânia serão evacuados

Em vídeo, jogadores brasileiros haviam pedido ajuda do Governo para saírem da Ucrânia
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Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 15:20
A embaixada do Brasil em Kiev informou que os brasileiros que estão em regiões afetadas pela invasão da Rússia à Ucrânia serão evacuados. Jogadores de Shakhtar Donetsk e Dínamo Kiev estão reunidos em um hotel com suas esposas e filhos, enquanto a Rússia faz ataques militares nesta quinta-feira.
Mais cedo, eles haviam gravado um vídeo em que apelavam ao governo brasileiro ajuda para deixar a Ucrânia. O zagueiro Marlon, formado no Fluminense e porta-voz do grupo, relatou a apreensão dos atletas. "Nós vamos evacuar os brasileiros. Jogadores de futebol. Todo mundo", afirmou o embaixador Norton Rapesta, em entrevista à "BBC Brasil".
Os detalhes de como será realizada a evacuação não foram revelados, mas o embaixador afirmou que gravou um vídeo com explicações e o encaminhou ao Itamaraty. O órgão deverá fazer a divulgação das orientações.
A embaixada recomenda que brasileiros na região mais afetada pelos ataques tentem ir para Kiev e evitem locais próximos a instalações militares ou pontos de infraestrutura, como estações de energia ou internet.Desde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: JogadoresbrasileirosestãoemumhotelemKiev(Foto:Reproduçãodeinternet

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