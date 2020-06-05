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futebol

Após apedrejamento, muros de atleta e técnico do Benfica são pichados

Equipe da Luz empatou em casa com Tondela e teve ônibus apedrejado por grupo de torcedores. Weigl publicou crítica nas redes sociais e foto mostra Zivkovic ferido...

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 11:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2020 às 11:36
Crédito: TIAGO PETINGA / AFP
Após o ônibus do Benfica ser apedrejado depois do time empatar em casa com o Tondela por 0 a 0, alguns torcedores foram responsáveis por continuar com as manifestações de maneira agressiva. Os muros das casas de Pizzi, o maior assistente da temporada do Campeonato Português, e do técnico Bruno Lage foram pichados com ameaças e pedidos de saída.
Após os primeiros acontecimentos, Zivkovic postou uma foto ao lado de Weigl em que estava com uma proteção no olho por conta dos ferimentos provocados pelo grupo que atacou o elenco. Após o companheiro divulgar o desdobramento do crime, o alemão também fez uma postagem nas redes sociais.
- Quero que todos saibam que estou bem. Tivemos sorte. Todos cometemos erros, mas uma linha foi ultrapassada. Atirar pedras em um ônibus sem saber se alguém vai se machucar? Eu sei que os verdadeiros torcedores do Benfica não são assim.
Com o empate, o Benfica assumiu a liderança, mas com os mesmos 60 pontos do rival Porto, que ocupa o segundo lugar. O time da Luz volta a jogar na próxima quarta-feira, contra o Portimonense fora de casa. Pelo Campeonato Português, as Águias empataram nos três últimos jogos.E MAIS:Ônibus do Benfica é apedrejado depois de empate contra o TondelaSporting fica na frente do placar duas vezes, mas cede empate ao Vitória de Guimarães na volta do PortuguêsJogos em duas cidades inglesas podem ter provocado 78 mortes por coronavírus, revela estudoSemifinais e final da Copa da Itália têm datas marcadas E MAIS:

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