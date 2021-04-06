Após anúncio oficial, São Paulo divulga fotos de Benítez no treino

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O meia Benítez treinou com o elenco do São Paulo na manhã desta terça-feira (6), antes de ser anunciado pelo clube, no período da tarde. O atleta argentino pertence ao Independiente, da Argentina, mas chega ao Tricolor por empréstimo, após jogar pelo Vasco na última temporada, também emprestado.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA PARA 2021!

Martín Benítez já treina no CT da Barra Funda há três semanas, mas, tendo sua situação regularizada apenas nesta terça-feira, foi divulgado nas imagens dos treinamentos da equipe somente agora.

Assim como os outros reforços do Tricolor, o meia argentino já teve seu contrato publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, podendo estrear pela equipe assim que o futebol voltar.

Benítez disputa, atualmente, uma das três vagas disponíveis para o São Paulo inscrever novos jogadores na primeira fase do Campeonato Paulista de 2021. Com seis novos reforços, apenas Bruno Rodrigues foi inscrito na competição e, inclusive, já estreou pelo Tricolor.