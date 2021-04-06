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futebol

Após anúncio oficial, São Paulo divulga fotos de Benítez no treino

O meia argentino já treina com a equipe há três semanas, mas só agora, com sua situação regularizada, foi divulgado pelo perfil oficial do clube entre os atletas presentes nos treinos...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 17:42
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O meia Benítez treinou com o elenco do São Paulo na manhã desta terça-feira (6), antes de ser anunciado pelo clube, no período da tarde. O atleta argentino pertence ao Independiente, da Argentina, mas chega ao Tricolor por empréstimo, após jogar pelo Vasco na última temporada, também emprestado.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA PARA 2021!
Martín Benítez já treina no CT da Barra Funda há três semanas, mas, tendo sua situação regularizada apenas nesta terça-feira, foi divulgado nas imagens dos treinamentos da equipe somente agora.
Assim como os outros reforços do Tricolor, o meia argentino já teve seu contrato publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, podendo estrear pela equipe assim que o futebol voltar.
Benítez disputa, atualmente, uma das três vagas disponíveis para o São Paulo inscrever novos jogadores na primeira fase do Campeonato Paulista de 2021. Com seis novos reforços, apenas Bruno Rodrigues foi inscrito na competição e, inclusive, já estreou pelo Tricolor.
Das três vagas remanescentes, que devem ser preenchidas até o dia 9 de abril, duas devem ser destinadas a Orejuela e Miranda, por serem posições mais carentes do time. Assim, Benítez disputa o último espaço com Eder e William.O argentino chega ao São Paulo para ser uma opção mais criativa para a equipe de Hernán Crespo. Podendo funcionar como um meia atacante, articulando as jogadas, Benítez consegue atuar, também, como um jogador de progressão, buscando a bola com a defesa para iniciar as jogadas.

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