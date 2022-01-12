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futebol

Após anunciar Nikão, São Paulo segue no mercado; veja posições carentes

Tricolor busca um atacante de ponta e um zagueiro para 'fechar o elenco' do primeiro semestre. Soteldo e Lucas Ribeiro são os principais alvos do clube no mercado da bola...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 07:00

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 07:00

Depois do anúncio de Nikão, que assinou por quatro temporadas, o São Paulo segue em busca de jogadores para reforçar o elenco. A diretoria busca pelo menos um zagueiro e um atacante de velocidade para 2022.  Na zaga, o São Paulo busca a contratação de Lucas Ribeiro, de 22 anos, que pertence ao Hoffenheim, mas atuou na última temporada pelo Internacional. A ideia da diretoria são-paulina é contratar o defensor por empréstimo, com opção de compra fixada. Caso seja confirmada a contratação, Lucas vem para preencher a vaga deixada por Bruno Alves, que foi para o Grêmio.
Atualmente, o São Paulo conta com Miranda, Arboleda, Léo, Diego Costa e Walce para a posição. Dois zagueiros deixaram o clube nesta janela: Bruno Alves, reforço do Grêmio e Rodrigo Freitas, que não teve o contrato renovado. Já o atacante pelos lados do campo é o grande pedido de Rogério Ceni para a próxima temporada. As negociações com o venezuelano Soteldo, do Toronto-CAN, seguem, mas o lado financeiro é entrave para um desfecho positivo nas conversas.
Além do mais, o clube canadense deve cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões na cotação atual). Esse valor é referente ao bônus que o venezuelano tem direito para assinar contrato com o Toronto. Os canadenses querem que o Tricolor ajude a arcar com os vencimentos, algo que a diretoria são-paulina não deseja.
Segundo o L! apurou, membros da diretoria são-paulina veem o acerto com o venezuelano como difícil, por conta tanto do convencimento da equipe canadense, quanto pelo alto salário de Soteldo, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês e não tem intenção de baixar os seus vencimentos.
Crédito: SãoPauloseguenegociandocomSoteldo(Foto:Divulgação/TwitterTorontoFC

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