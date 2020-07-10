Após anunciar Kalou, Botafogo oferece desconto para novos sócios

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo

O Botafogo quer aproveitar o 'boom' de Salomon Kalou. Minutos depois de anunciar oficialmente o atacante como reforço, nesta quinta-feira, o Alvinegro anunciou promoção para novos sócios-torcedores: não haverá taxa de adesão para nenhum plano nas próximas 24 horas.

No momento do anúncio, o Botafogo tinha 28.356 sócios-torcedores ativos. O objetivo da diretoria do Alvinegro é chamar a atenção dos botafoguenses com a chegada de um jogador com renome mundial, assim como aconteceu na contratação de Honda, quando o Alvinegro chegou a ultrapassar a marca de 30 mil sócios-torcedores.