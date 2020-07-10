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futebol

Após anunciar Kalou, Botafogo oferece desconto para novos sócios

Com o objetivo de atrair mais associados, Alvinegro não vai cobrar taxa de adesão para qualquer plano nas próximas 24 horas...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 23:24

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 23:24
Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo
O Botafogo quer aproveitar o 'boom' de Salomon Kalou. Minutos depois de anunciar oficialmente o atacante como reforço, nesta quinta-feira, o Alvinegro anunciou promoção para novos sócios-torcedores: não haverá taxa de adesão para nenhum plano nas próximas 24 horas.
No momento do anúncio, o Botafogo tinha 28.356 sócios-torcedores ativos. O objetivo da diretoria do Alvinegro é chamar a atenção dos botafoguenses com a chegada de um jogador com renome mundial, assim como aconteceu na contratação de Honda, quando o Alvinegro chegou a ultrapassar a marca de 30 mil sócios-torcedores.
O plano mais barato para se tornar sócio-torcedor custa R$ 14,90. Os pacotes podem ser acessados em www.botafogo.com.br/soubotafogo.

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