Após ano positivo no Khalidiya, Bruno Nascimento destaca ótima fase na carreira

Destaque do Khalidiya na última temporada no Bahrein, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, falou sobre o ótimo ano que teve com a camisa do clube. Segundo o defensor, a época que passou foi uma das mais especiais da sua carreira.- A última temporada no Bahrein foi uma das melhores da minha carreira. Trabalhei muito para ter ótimos números e para ajudar o clube. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero manter isso nos próximos anos - afirmou.
Ainda de acordo com o defensor, sua meta é definir o futuro nos próximos dias.
- Estamos com algumas situações encaminhadas. Espero definir tudo isso nos próximos dias. Estou muito motivado para a próxima temporada.