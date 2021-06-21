Após ano perfeito no Bahrein, Erick Luis destaca fase no Mundo Árabe

Principal nome e goleador do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, falou sobre o ótimo momento que vive na carreira. Feliz com sua evolução, o atleta destacou esse crescimento.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que retornei ao Bahrein. Trabalhei muito na última temporada para ter um ano bom. Isso aconteceu e os números provam essa boa fase, uma das principais da minha carreira - disse o atleta.
Erick destacou que vai definir o futuro em breve.
- Estamos conversando e temos algumas situações. Meu desejo é permanecer no futebol árabe por muitos anos.