Após ano de superação, Tetê vive expectativa de primeira temporada pelo sub-15 do São Paulo

Após término da Copa Voltaço Sub-14 e período de férias, o atacante Tetê, do São Paulo, se reapresentou no CT de Cotia na última terça-feira (01). Em agosto de 2021, o atacante retornou de uma grave fratura no pulso direito e agora vive a expectativa de sua primeira temporada pelo Sub-15 do São Paulo. - O São Paulo tem uma das categorias de base mais vencedoras do Brasil e ter a chance de atuar nela, é de uma alegria única para mim. Passei por um período muito difícil e de dúvidas com a lesão que tive. Vejo que a oportunidade de defender o sub-15 é um novo passo na minha carreira. Fareide tudo para corresponder às expectativas neste meu ano bom no sub-15 -disse o atacante de 14 anos.

Durante a pandemia, o atleta precisou passar por uma cirurgia e colocar duasplacas no pulso, após um acidente doméstico. A Copa Voltaço marcou oretorno de Tetê aos gramados. Foram cinco partidas e uma assistências nacompetição em que a equipe de Cotia (SP) foi eliminada na semifinal, diante doFluminense, que viria a conquistar o torneio.- Poder jogar a Copa Voltaço foi fundamental para mim. Como foi realizada emdezembro, consegui retomar o ritmo de jogo e acredito que não sinta tantadiferença nesta pré-temporada. Eu quero mesmo é trabalhar para que o meuano no sub-15 seja incrível - finalizou.

No São Paulo desde 2016, Tetê fez parte da Seleção Brasileira Sub-12 nadisputa do Mundial da categoria, na França. Na decisão, diante dos franceses,marcou um dos gols na vitória por 5 a 1 e ajudou o Brasil a conquistar o títulodo torneio. Antes de chegar a Cotia (SP), o atacante atuou na base doCorinthians, entre 2015 e 2016.